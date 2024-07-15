Национальный перевозчик запустил женские вагоны еще на трех популярных маршрутах Астана-Семей, Актобе-Алматы, Алматы-Шымкент.

По данным пресс-службы КТЖ, ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11. Это подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров. Поезда с женскими вагонами:

№354/353 «Астана - Семей»

№24/23 «Актобе - Алматы»

№25/26 «Алматы - Шымкент»

№77/78 «Алматы - Мангистау»

№351/352 «Алматы - Оскемен»

№45/46 «Павлодар - Туркестан»

№37/38 «Мангистау - Семей»

№47/48 «Атырау - Астана»

№33/34 «Актобе - Алматы-1»

№4/3 «Астана - Алматы-2»

№71/72 «Астана - Шымкент»

Отмечено, что женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий. Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной, что делает услугу доступной для всех. Однако в женские вагоны билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины.

С момента запуска услуги билеты в женские вагоны приобрели около 342 тысяч женщин.



