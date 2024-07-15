Как сообщили в национальном центре тестирования, в области ЕНТ сдали 6 251 абитуриент. С учетом двух попыток тестировались более 11,5 тысяч раз. Из них 76% человек сдали тест на государственном языке и 24% учащихся на русском языке.

Пороговый балл набрали 77% абитуриентов. Средний балл составил 70 баллов. Максимальный балл – 138 у КГУ «Общеобразовательная школа имени К.Мендалиева» Казталовский район. Также в ЕНТ принял участие 26 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

— На сегодняшний день выявлено 18 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились семь абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 11 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено, — сообщили в пресс-службе национального центра тестирования.

Напомним, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.