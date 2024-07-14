Более 180 тысяч абитуриентов сдали ЕНТ в Казахстане

ЕНТ в 2024 году сдали более 181 тысячи абитуриентов, с учётом двух попыток – 326 тысяч раз, сообщает министерство науки и высшего образования.

Согласно данным миннауки РК;

75,1% абитуриентов сдали ЕНТ на казахском языке, 24,8% – на русском, 168 человек – на английском;

пороговый балл набрали около 76,4% или 139 тысяч абитуриентов;

средний балл составил 68;

в ЕНТ принял участие 641 абитуриент с особыми образовательными потребностями;

максимальный балл – 140.

За нарушение правил аннулировали результаты 628 человек:

️возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 393 абитуриента;

за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 188 человек;

после проверки видеозаписей аннулировали результаты 47 человек;

посторонних лиц не выявили.

В ведомстве уточнили, что по результатам ЕНТ абитуриенты подали более 65 тысяч заявлений на апелляцию. Апелляционная комиссия завершит работу 13-14 июля, после чего сертификаты будут доступны в личном кабинете абитуриента.