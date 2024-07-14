Ученые Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова провели международную научную экспедицию «Индер-2024», сообщает министерство науки и высшего образования РК. Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.). Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана.

- Также впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен ещё одним видом – водяным ужом. Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой на северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949-1950 годах. Территория Индерского солянокупольного района представляет высокую ценность для науки и является претендентом для создания новой особо охраняемой природной территории, - говорится в сообщении ведомства.

Астрага́л (лат. Astrāgalus) — многочисленный род растений семейства Бобовые, насчитывающий более 3 200 видов. Также известен как «Кошачий горох». Род Астрагал — один из наиболее полиморфных (разнообразных) родов. Основные жизненные формы — кустарники, полукустарники, травы.



