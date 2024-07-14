Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов рассказал, что при задержке по вине работодателя выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с расторжением трудового договора с работником, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню.

— Размер пени рассчитывается исходя из ставки рефинансирования НБ РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты, — пояснил он.

Туйгинбетов отметил, что невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в установленные сроки, а также не начисление и невыплата пени за просрочку влечёт административную ответственность.

— Размер их составляет от 30 МРП для должностных лиц и до 150 МПР для субъектов крупного бизнеса. При этом, если в течение года такое нарушение будет повторятся, здесь санкции за их нарушения будут увеличены и составят от 60 до 200 МРП, — говорит Арман Туйгинбетов.

По словам спикера, за неоднократную задержку выплаты заработной платы предусмотрена уголовная ответственность работодателя.

— Штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 5 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, — сказал руководитель управления по инспекции труда ЗКО.

Арман Туйгинбетов отметил, что в этом году совместными усилиями органов прокуратуры, госдоходов, инспекции труда, палатой частных судебных исполнителей обеспечено погашение задолженности по зарплате в 33 предприятиях на сумму 495 миллионов тенге. Им удалось защитить права 4807 работников.