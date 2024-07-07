Заместитель руководителя Управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов говорит, учитывая, что устойчивое развитие страны во многом зависит от состояния трудовых ресурсов, местными исполнительными органами проводятся определенная работа по обеспечению безопасных условий труда, и так:

183 предприятий области внедрили международные и национальные стандарты по безопасности и охране труда;

16 предприятий провели аттестацию производственных объектов по условиям труда;

1588 руководителей и специалистов предприятий прошли проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда;

на предприятиях области созданы и действуют 488 производственных советов;

на сегодняшний день в целях поддержки концепции нулевого травматизма 85 организации области зарегистрировались на официальном сайте «Vizion Zero» в качестве «Компании»;

11 предприятия внедрили проект «Народный контроль».

Но несмотря на это по итогам шести месяцев этого года в области зарегистрировано 26 несчастных случаев связанные с производством. В них пострадал 31 человек.

Из общего количества пострадавших:

21 человек получили травмы с тяжелым исходом;

8 человек получили травмы в групповых НС;

2 человека погибли в НС.

– Результаты проведенных специальных расследовании несчастных случаев показывают, что основными причинами являются неудовлетворительная организация участка производства работ, не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, недостаточность обучения безопасным приемам труда, а также грубая неосторожность самих работников. Это говорит о том, что работодателями не проводятся обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, работник допускается к работе без заключения трудового договора, не принимаются меры по предотвращению любых рисков на рабочих местах и в технологических процессах путем проведения профилактических мер, - говорит Арман Туйгинбетов.

Всего сотрудники инспекции по труду проверили 154 предприятий и выявили 100 нарушений.