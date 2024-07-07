Подозреваемого в убийстве родственника жителя ЗКО арестовали на два месяца

Преступление произошло третьего июля в городе Аксай. В 1:00 обнаружен труп 22-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники ОП Бурлинского района по горячим следам задержали 27-летнего жителя Аксая. По предварительным данным следствия, стало известно, что инцидент произошел в результате спора между родственниками. Подозреваемый признался в содеянном.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, пятого июля в Бурлинском суде рассмотрели ходатайство прокуратуры. Надзорный орган просил санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 99 УК РК «Убийство».

Санкцией суда, жителя ЗКО арестовали на два месяца. ВО время досудебного расследования он будет находиться под стражей.