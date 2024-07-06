По данным РГП «Казгидромет», седьмого июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы могут доходить до 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днём будет +40..+42 градуса, ночью +25..+27 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
- В Актобе ожидается переменная облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.