Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 50-летнего жителя Уральска, который занимался незаконной продажей запрещенных к продаже электронных сигарет через интернет-магазин в мессенджере Telegram, сообщает Polisia.kz.

Его задержали с поличным во время продажи электронных сигарет несовершеннолетнему. К слову, подросток заплатил 6500 тенге. В доме подозреваемого провели обыск, где стражи порядка нашли и изъяли порядка сотни одноразовых сигарет, 137 приспособлений и жидкостей для их употребления.

По факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них, управлением полиции города Уральск возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Полиция напоминает гражданам, что главой государства подписан закон, которым установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вэйпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу. За продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них наказывается штрафом в размере до 200 МРП (до 738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Напомним, с 20 июня в стране запрещено продавать вейпы.







