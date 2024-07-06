В Актобе на базе областной детской больницы нейрохирурги научились проводить уникальные операции, снижающие на 60% частоту судорог у детей с эпилепсией.

Мастер-класс для местных нейрохирургов провел Азамат Жайлганов, который с 2021 года на базе городской больницы №2 Алматы провел порядка 70 успешных вмешательств по VNS - терапии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Под скальпелем участников мастер-класса оказался маленький пациент с фармакорезистентной эпилепсией. Это форма заболевания, при которой лекарства и другие виды лечения неэффективны.

Оперирующие специалисты установили на блуждающий нерв пациента специальный стимулятор. Аппарат останется под кожей ребёнка на 4 - 10 лет.

Дорогостоящая операция занимает всего час времени. А её эффективность достигает 60% снижения частоты приступов судорог. Это важно для детей, отметила приехавшая в команде экспертов эпилептолог Яна Акчурина. Ведь эпилепсия без должного контроля препаратами приводит к умственному и физическому нарушению развития.

Внедрение данного вида лечения поможет детям с эпилепсией в нашей стране контролировать приступы, в случаях, когда судороги невозможно контролировать лекарствами.

По итогам мастер-класса Актюбинское областное управление здравоохранение планирует сформировать опербригаду детских нейрохирургов для внедрения методики на базе стационара.