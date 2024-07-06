Жителя Актау приговорили к тюремному сроку за наезд на ребенка на электроскейте

В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Из материалов дела следует, что вечером 17 апреля возле дома №36 шестого микрорайона ехал на электрическом скейтборде по тротуару и сбил маленькую девочку. В результате наезда ребенок получил тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа и сотрясении головного мозга.

Подсудимый вину признал полностью, но попросил суд не лишать его свободы.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.