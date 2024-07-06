– Мы призываем всех жителей присоединиться к этой важной инициативе. Корь – это острая высококонтагиозная респираторная вирусная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией, этапным высыпанием пятнисто-папулезной сыпи, энантемой, поражением конъюнктивы и верхних дыхательных путей, - отметили санврачи.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с начала года в области зарегистрировано 1139 подтвержденных случаев кори. С 6 ноября 2023 года в нашем городе проводится дополнительная массовая иммунизация против этого опасного заболевания. В рамках дополнительной массовой иммунизации вакцинацией охвачено более 48 тысяч человек.Специалисты уверяют, что основным профилактическим мероприятием против кори является вакцинация.