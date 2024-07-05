Преступление произошло третьего июля в городе Аксай. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 1:00 обнаружен труп 22-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники ОП Бурлинского района по горячим следам задержали 27-летнего жителя Аксая.

По предварительным данным следствия, стало известно, что инцидент произошел в результате спора между родственниками. Подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания ОП Бурлинского района.

По факту убийства ведётся расследование. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.