Прием заявлений для зачисления в первый класс продлится до 31 августа 2024 года. об этом сообщает пресс-служба Министерств просвещения РК.

По данным ведомства, но сегодня поступило 275 177 заявлений. В Акмолинской, Алматинской, Жетысу и Павлодарской областях достигнут 100% прием в первый класс. По предварительным данным, новый 2024-2025 учебный год в Казахстане начнут 370 тысяч первоклашек.

Что касается Уральска, то тут на середину июня в ряды первоклашек насчитываются около шести тысяч детей. Из них 4 923 ребенка уже подали заявления. В 11-ый класс пойдут 3 046 выпускников.

Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.