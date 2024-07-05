В суде Астаны рассмотрели административное дело в отношении Кайрата Нуртаса (настоящая фамилия Айдарбеков - прим. автора). Его обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и в мелком хулиганстве. Оказалось, что звезда казахстанской эстрады устроил дебош прямо на борту самолета Алматы—Астана. Потерпевшим в суде выступал некий Асылбек Беккайыров.

Транспортные полицейские задержали певца и отправили в спецприёмник, откуда позже его подключили к судебному заседанию. На суде Кайрат Нуртас заявил, что сам является потерпевшим, так как он первым подвергся нападению.

По словам Айдарбекова, друг позвал его на свадьбу. Артист грубо отказал, и его ударили дважды. В ответ, Нуртас ударил его по голове и в правый глаз. Экспертиза выявила признаки лёгкого вреда здоровью. Сам Беккайыров заявил, что не имеет к певцу никаких претензий. Кайрат Нуртас попросил суд не лишать его свободы и назначить штраф, так как у него запланированы множество концертов и тоев.

Мама и по совместительству продюсер певца Гульзира Айдарбекова заявила, что конфликт произошел между её сыном и его другом.

Суд рассмотрев дела, признал Кайрата Нуртаса виновным и назначил ему 15 суток ареста.