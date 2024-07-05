Распоряжением акима ЗКО Наримана Турегалиева заместителем акима области назначен Каиржан Мендигалиев. Глава региона лично представил своего нового заместителя, пожелав Каиржану Ермековичу успехов и плодотворной работы, а также озвучив ряд задач стоящих перед ним.

До назначения на должность заместителя акима ЗКО он работал руководителем управления молодежной политики города Алматы.

Каиржан Мендигалиев ранее занимал должности первого проректора Международной Образовательной Корпорации (КазГАСА), проректора по воспитательной работе и маркетингу в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, работал преподавателем, а затем проректором в Университете Международного бизнеса(UIB).

Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Инновационный менеджмент» в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Каиржан Мендигалиев женат, воспитывает троих детей.

Отметим, что теперь у акима области четыре заместителя. Калияр Айтмухамбетов курирует вопросы ЖКХ, сельского хозяйства и предпринимательства. Тлепберген Каюпов отвечает за вопросы бюджета, строительства, автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры. У Бакытжана Нарымбетова - здравоохранения и социальгая сфера. Назначенный Каиржан Мендигалиев будет заниматься вопросами идеологии, сферой образования, культуры и спорта.



В марте 2022 года Токаев отметил, что у акимов областей не должно быть более трех заместителей. В своем послании народу Казахстана президент сообщил о необходимости ограничения заместителей у акимов. Касым-Жомарт Токаев высказался о возможности принятия мер по оптимизации государственных служащих в аппаратах акима областей и городов республиканского значения, с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов.

После этого акимы сократили штат своих заместителей. Тогда пост замакима покинул Тлепберген Каюпов, который стал руководителем управления экономики и бюджетного планирования. В прошлом году он вернулся на прежнюю должность в акимат области.



