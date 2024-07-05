Шестого июля в Казахстане отмечают День столицы. Астана получила этот статус в 1997 году. Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу принято верховным советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом президента от 6 мая 1998 года Акмолу переименовали в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года.

В честь празднования Дня столицы во всех городах страны пройдут праздничные концерты, в том числе и в Уральске. Отметим, что большинство спортивных и культурных мероприятий начали проводить ещё с первого июля. Непосредственно шестого июля уральцы могут посетить следующие торжества:

стартует в 9:00 с площади Абая по схеме: площадь Абая — улица Пугачева — улица Жангир хана — трасса Уральск—Саратов и по круговому объезду в обратном направлении в сторону площади Абая; Праздничный концерт начнется в 19:00 на площади Первого президента;

начнется в 19:00 на площади Первого президента; Open Air горожане могут посетить в городском парке культуры и отдыха. Начнется в 21:00.

К слову, аналогичные концертные программы запланировали и в пригородных посёлках, а также в других районах города. В этом году на День столицы праздничный салют запускать не будут.

Между тем казахстанцы смогут насладиться отдыхом 8 июля. Выходной перенесут, так как 6 июля, День столицы, приходится на субботу.