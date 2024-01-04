По информации портала электронного правительства РК, в 2024 году у граждан появится 11 дополнительных выходных.

Казахстанцы будут отдыхать не только восьмого марта, в международный женский день, но и 21, 22 и 25 марта в честь празднования Наурыза.

Три дополнительных выходных приходятся на майские праздники. Первое мая - День единства народа Казахстана, седьмое мая - День защитника Отечества, и девятое мая - День Победы.

Затем, казахстанцы смогут насладиться отдыхом 8 июля. Выходной перенесут, так как 6 июля, День столицы, приходится на субботу. После этого трудящиеся также смогут насладиться отдыхом 30 августа - День Конституции, 25 октября - День Республики и 16 декабря - День Независимости. Эти дни будут выпадать на две пятницы и понедельник, соответственно.

Первый день Курбан-айта в 2024 году приходится на 16 июня, и этот день является выходным без переноса. Также выходным днем без переноса будет считаться 7 января - православное Рождество.