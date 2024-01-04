Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, взрыв мог вызвать хлопок газо-воздушной смеси в результате чего обрушилась стена, потолочное перекрытие и крыша кафе. Во время взрыва погибли два человека, еще шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу.

Руководитель управления здравоохранения ЗКО Ерлан Токсанов рассказал, что всех пострадавших осмотрели врачи. Один человек отправлен на амбулаторное лечение. Ещё один получил легкие ожоги лица и шеи и госпитализирован в отделение травматологии.

– Четверо человек с сильными ожогами находятся в реанимации. У одного пострадавшего выявлен двухсторонний пневмоторкс (скопление воздуха или газов в плевральной полости - прим. автора) и перелом правой плечевой кости. У всех четверых диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Трое пострадавших получили ожоги от 15% до 52%. Их состояние оценивается как очень тяжелое, -рассказал Токсанов.

По его словам, двое пострадавших являются гражданами Узбекистана, трое - казахстанцы. Возраст пациентов - от 23 до 30 лет. Из пяти госпитализированных трое мужчин и двое девушек. К слову, оба иностранца находятся в реанимации.