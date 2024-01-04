Трехлетняя девочка проглотила инородный предмет, врачи скорой помощи не смогли доехать до места из-за перелива реки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Это произошло в поселке Кокбулак Байганинского района Актюбинской области. Первого января из-за резкого потепления река Сагыз затопила бетонные плиты, по которым сельчане переправлялись до основной трассы. 37 семей оказались отрезанными от внешнего мира.
В тот момент в поселке срочно понадобилась медицинская помощь трехлетней девочке. Она проглотила инородный предмет, родители вызвали скорую помощь. Но бригада не смогла доехать до населенного пункта из-за повышения уровня воды в реке. В итоге сельчане приняли решительные меры, несмотря на поток бурлящий воды, ребенка перевезли через реку на большегрузном авто.
Но впереди была еще преграда, которую они преодолели благодаря бревнам: постелили деревянную доску и по ней перенесли девочку на руках до машины скорой. Следом по самодельной переправе прошла и ее мама.
Жители поселка больше не хотят идти на такие риски и просят построить для них мост. Однако в акимате считают, что для маленького аула это экономически невыгодно.
– В поселке Кокбулак 37 домов. Это бывший фермерский центр. Оттуда берет начало река Сагыз. До этого акиматом там был проложен мост из бетонной плиты. Но весной бетон промыло и в октябре во время подготовки к противопаводковым мероприятиям мы туда положили бутовые камни и щебенку, чтобы проход был. А большие плиты, которые промыло, мы планировали в январе, феврале, когда будет промерзание почвы, начать работу на большегрузной технике. Но случилось так, что пошла плюсовая температура и переправа ушла под воду. Сейчас там ведутся работы. Вопрос строительства моста рассматривается. Но для этого надо сделать техническо-экономическое обоснование, - сообщил аким Байганинского района Айбек Купенов.
Чиновник пообещал, что на днях вновь приедет на проблемный участок и лично ознакомится с ходом восстановительных работ.