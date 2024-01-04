Трехлетняя девочка проглотила инородный предмет, врачи скорой помощи не смогли доехать до места из-за перелива реки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Это произошло в поселке Кокбулак Байганинского района Актюбинской области. Первого января из-за резкого потепления река Сагыз затопила бетонные плиты, по которым сельчане переправлялись до основной трассы. 37 семей оказались отрезанными от внешнего мира.

В тот момент в поселке срочно понадобилась медицинская помощь трехлетней девочке. Она проглотила инородный предмет, родители вызвали скорую помощь. Но бригада не смогла доехать до населенного пункта из-за повышения уровня воды в реке. В итоге сельчане приняли решительные меры, несмотря на поток бурлящий воды, ребенка перевезли через реку на большегрузном авто.

Но впереди была еще преграда, которую они преодолели благодаря бревнам: постелили деревянную доску и по ней перенесли девочку на руках до машины скорой. Следом по самодельной переправе прошла и ее мама.

Жители поселка больше не хотят идти на такие риски и просят построить для них мост. Однако в акимате считают, что для маленького аула это экономически невыгодно.