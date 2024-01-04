Как сообщили в ДЧС по ЗКО, во время разбора завалов обнаружено и извлечено тело третьего погибшего. Его личность не уточняется. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По словам специалистом, работа осложняется большим количеством обрушенных конструкций. Поврежденные и свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям. Специалисты полностью разбирают здание. Работают 190 человек, среди которых спасатели, полицейские, медики и сотрудники акимата. Задействованы 50 единиц техники.

На месте происшествия оказывается психологическая помощь родным пострадавших и погибших.

В оперативном штабе ДЧС ЗКО работает горячая линия по номеру 8 (7112) 55-40-88.

Напомним, взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, взрыв мог вызвать хлопок газо-воздушной смеси в результате чего обрушилась стена, потолочное перекрытие и крыша кафе. Во время взрыва погибли два человека, еще шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу. Они получили травы различной степени тяжести, ожоги и переломы.