Жители близлежащего дома рассказали, что долгое время боролись с этим заведением. По их словам, в кафе якобы не соблюдались элементарные правила безопасности.

– Этой ночью нам не спалось, я читала детям сказки. Вдруг послышался хлопок, мы подумали, что стреляют по нашим окнам. Потом сын выбежал на улицу, сказал что внизу что-то горит и нужно отключать газ. Мы со снохой вывели детей на улицу, не успели даже одеть их. Начали будить соседей. Я забрала детей и уехала в Мичурино. Это было очень страшно. Наш дом новый, хороший. Но с этим кафе мы боролись два года. Всё лето они готовили возле нашего дома. Невозможно было открыть окна, постоянно шел запах гари, копоти, москитные сетки становились черными, - рассказала жительница близлежащего дома Бакыт.

Люди говорят, что после взрыва все жильцы начали выходить на улицу. А экстренные службы начали эвакуировать дом. Другая жительница дома Айнагуль вспоминает, что после взрыва раскрылись все окна в их доме.

– Внизу были слышны голоса, раздался плач. Мы собрали документы, одели детей. Им всего три и один годик. Мы уехали к родственникам. У нас было шоковое состояние, это было страшно, - рассказала девушка.

Стоит отметить, что кафе находилось в первом этаже здания, а на верхнем этаже помещения сдавались в аренду. Сейчас предприниматели подсчитывают убытки.

Так, Асылай - мастер по перманентному макияжу, снимала помещение на втором этаже рухнувшего здания.

По словам девушки, о случившимся в 6.00 ей сообщили друзья. Когда она приехала на место трагедии, от здания ничего не осталось.

— Сама я туда поехала к 10.00. Там уже ничего не осталось, все разнесло в щепки, ничего не осталось. Ущерб конечно средний, но все оборудование было там, лампы кушетки, расходные материалы, даже запасное оборудование. У меня на сегодня были клиенты, но выполнить работу негде и нечем. Сейчас мы с девочками ищем помещение в аренду, пока результатов нет. Хозяин сказал, что возместит ущерб за оборудование. Ему самому сейчас не сладко, у нас к нему особых претензий нет, — рассказала девушка.

По соседству с кафе находится продуктовый магазин "Алина". Его хозяин Махамбет говорит, что окна сильно выбиты, дверь не открывается. Но его внутрь магазина не пускают. Удар был настолько сильный, что внутренняя дверь тоже сломалась. Витрины разбиты, товар валяется на полу.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Не исключено, что под ними могут находиться люди.

Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, взрыв мог вызвать хлопок газо-воздушной смеси в результате чего обрушилась стена, потолочное перекрытие и крыша кафе. Во время взрыва погибли три человека, еще шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу. Они получили травмы различной степени тяжести.