С 1 января 2024 года по поручению Главы государства планируется запуск программы

«Национальный фонд - детям». Всем несовершеннолетним гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50 % от инвестиционного дохода национального фонда РК. Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.

В ЕНПФ рассказали, что законные представители детей, родившихся в 2006 году и позднее могут сделать сегодня для того, чтобы их дети стали участниками программы.

получить документ, удостоверяющий личность ребенка (для определения гражданства детей), в том числе ИИН;

проверить наличие и корректность реквизитов: ФИО, даты рождения, ИИН, гражданство несовершеннолетнего лица;

проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» в разделе «Сведения о детях».

Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) определен оператором по учету целевых активов и целевых требований. Учет целевых требований и целевых накоплений будет вестись в долларах США.

– До достижения детьми 18 лет целевые требования и инвестиционный доход будут начисляться без права досрочного снятия. После достижения 18 лет ЕНПФ будет открыт ЦНС, средства с которого можно будет использовать на две цели – на улучшение жилищных условий и для оплаты образования через уполномоченных операторов. Это - АО «Казпочта» и банки второго уровня. Следует отметить, что после перечисления средств на ЦНС данные средства перестают инвестироваться, - пояснили в ЕНПФ.

Начисление целевых требований прекратится в случае смерти либо утраты гражданства. Для получения целевых требований и целевых накоплений в связи со смертью участника их наследники смогут обратиться в ЕНПФ.

Выехавшие из Казахстана на постоянное место жительства лица теряют право на использование средств Нацфонда.

Невостребованные суммы целевых накоплений при отсутствии обращения за выплатами по

истечении 10 (десяти) лет после достижения получателем 18 лет подлежат переводу ЕНПФ на

индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов. Получение их

будет осуществляться в соответствии с законодательством РК.

В ЕНПФ так же подчеркнули, что в социальных сетях и мессенджерах появляются предприимчивые дельцы, предлагающие за отдельную плату внести данные детей в государственную базу якобы для начисления средств. АО «ЕНПФ» настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые подобные объявления о посреднических услугах. Следует помнить, что проверить и внести данные своих детей, вы можете самостоятельно и совершенно бесплатно. Для этого не нужно собирать никакие документы, открывать счета, посещать какие-либо ведомства, в том числе ЕНПФ. Единственное, что важно сейчас сделать – проверить наличие и корректность данных вашего ребенка и проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале egov.kz.

Если сведения о детях в вашем личном кабинете отсутствуют, внесите их самостоятельно в несколько кликов. Прибегая к услугам посредников, вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные и данные ваших детей. В последующем ими могут воспользоваться в корыстных целях.

Получить ответы на все вопросы и проверить информацию, вы можете как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно: посредством сайта enpf.kz, мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ, через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра 1418, а также посредством WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418, на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях на таких популярных платформах, как «Одноклассники», Telegram, Facebook, «В контакте», Twitter и Instagram.