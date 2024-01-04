Аким ЗКО выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в кафе Уральска

Взрыв в двухэтажном кафе по улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

В пресс-службе областного акимата сообщили, что глава области Нариман Турегалиев отправил письмо с соболезнованиями семьям погибших в результате пожара.

— С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате пожара, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого несчастного случая, —говорится в письме.

Также аким области посетил многопрофильную городскую больницу и поручил руководителю управления здравоохранения и главному врачу больницы оказать соответствующую медицинскую помощь пострадавшим и держать ситуацию на контроле.

Напомним, что в результате обрушения погибли три человека, еще шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу. Они получили травы различной степени тяжести, ожоги и переломы.