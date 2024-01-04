Взрыв в двухэтажном кафе Rizyq по улице Сырыма Датова,52, произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание обрушилось и начался пожар. Рассказываем, хронологию событий этого дня.

2:07 — по данным пресс-службы ДЧС ЗКО на пульт 101 поступило сообщение о пожаре.

2:17 — на вызов прибыло первое подразделение. Предварительно от хлопка газо-воздушной смеси обрушилось здание на площади 110 квадратных метров и продолжило гореть на площади в 25 квадратных метров.

2:40 — пожар ликвидировали сотрудники сразу четырех пожарных частей, дежурной службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда. Всего 47 человек и 15 единиц техники. А также сотрудники полиции.

На 8:00 спасатели сообщили, что на месте происшествия разбирают завалы.

В 9:00 в АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что прибывшая на место ЧП аварийная бригада отключила отдельно стоящие ШРП (шкафные газорегуляторные пункты), от которых газифицировано кафе. Завалы на месте трагедии все ещё разбирают. Названа предварительная причина взрыва - газовый баллон.

В 10:00 стало известно, что из-под завалов спасли шесть человек, пять из которых доставили в больницы города, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружили двоих погибших. Их личности устанавливают. Предположительно под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Всего на месте ЧП работает свыше 110 человек и 30 единиц техники.

В 12:00 начальник департамента ЧС ЗКО Ернур Утегенов рассказал, что взрыв мог вызвать хлопок газовоздушной смеси в результате чего обрушилась стена, потолочное перекрытие и крыша кафе. Повреждены три автомобиля, находившиеся рядом и оконные проёмы соседнего здания. Ведутся аварийно-спасательные работы, сложность заключается в том, что через бетонное перекрытие вместе с крышей упала стена и под завалами остались люди. Сотрудники разбирают каждую конструкцию.

К 16:00 врачи рассказали о состоянии пострадавших. Один человек отправлен на амбулаторное лечение. Ещё один получил легкие ожоги лица и шеи и госпитализирован в отделение травматологии. Четверо человек с сильными ожогами находятся в реанимации. У одного пострадавшего выявлен двухсторонний пневмоторкс (скопление воздуха или газов в плевральной полости – прим. автора) и перелом правой плечевой кости. У всех четверых диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Трое пострадавших получили ожоги от 15% до 52%. Их состояние оценивается как очень тяжелое.

К 16:30 сообщили, что из-под завалов извлекли тело третьего погибшего. Его личность не уточняется. Аварийно-спасательные работы продолжаются, работают 190 человек.

В 17.00 мы рассказали о трагедии со слов очевидцев. Жители соседней многоэтажки пожаловались, что уже два года жаловались на работу кафе.

В 18:30 пресс-служба областного акимата сообщила, что глава области Нариман Турегалиев отправил письмо с соболезнованиями семьям погибших в результате пожара. А также посетил многопрофильную городскую больницу и поручил руководителю управления здравоохранения и главному врачу больницы оказать соответствующую медицинскую помощь пострадавшим и держать ситуацию на контроле.