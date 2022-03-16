В крайнем случае разрешается четыре заместителя, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". У акимов должно быть не более трех заместителей - Токаев Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства в послании народу Казахстана сообщил о необходимости ограничения заместителей у акимов. Касым-Жомарт Токаев высказался о возможности принятия мер по оптимизации государственных служащих в аппаратах акима областей и городов республиканского значения, с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов.
- Во всяком случае у акимов не должно быть более трёх заместителей, в исключительных случаях - четыре, - отметил президент.
Вопрос будет контролировать администрация президента. Ранее он заявил, что нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.