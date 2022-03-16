Авария произошла 16 марта в 8:30 на трассе Атырау - Уральск. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями. Для того, чтобы вытащить людей из искорёженной Toyota, потребовалась помощь спасателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.