– Кошку прооперировали, состояние стабильное. Жить будет, - сообщили полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл седьмого марта в Актобе. В городской отдел полиции №2 обратилась хозяйка кошки породы Скоттиш Страйт, которая рассказала, что неизвестный мужчина на лестничной площадке ударил её питомца ножом. Участковый задержал подозреваемого 25-летнего жителя Хромтауского района. Мужчина пояснил, что находился подшофе и нанёс увечья кошке без всякой причины.По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными».