Также президент сообщил о необходимости принятия более 20 законов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  30 изменений в Конституцию анонсировал Токаев Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства в послании народу Казахстана заявил, что для реализации озвученных им реформ придётся внести порядка 30 изменений в Конституцию, а также до конца года необходимо принять более 20 законов. Кроме того Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Казахстане Конституционный суд, куда жители смогут обращаться для разъяснения различных норм.
- Различным нормам Конституции даёт разъяснение Конституционный совет. Однако граждане не могут напрямую обращаться туда. Во многих странах имеется Конституционный суд. Я предлагаю создать Конституционный суд в нашей стране, – добавил президент.
Также Токаев отметил, что генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обращаться в Конституционный суд.