- Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы и содействует их комплексному решению. Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, - сказал президент.

Изображение c сайта Pixabay Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана поручил создать вместо общественных советов национальный курултай.Вместо общественных советов будет создан национальный курултай, который «должен сформировать единую модель диалога с обществом и станет связующим звеном между властью и народом».

Курултай - съезд, собрание у монгольских и тюркских народов.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.