- Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды, - отметил Токаев на совместном заседании палат парламента.

- Нужно обеспечить аграриев необходимым объёмом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники к запасу семян и удобрений, - поручил президент.

В ходе послания народу Казахстан президент сказал, что события в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие.На этом фоне, по словам главы государства, на первый план выходит качественное проведение посевной кампании.Он добавил, что нельзя забывать о том, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов в целом.