Мужчина находится в коме, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два трупа обнаружили на месте ЧП в Атырау Скриншот с видео Трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22:00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненном. Позже стало известно, что полицейские обнаружили ещё одно тело мужчины. В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области рассказали, что 27-летний пострадавший поступил в областную больницу в 22:50. Мужчина является жителем пригородного села Еркинкала.
- На момент поступления состояние пострадавшего оценивалось как тяжёлое. Поступил с пулевым ранением в голову. Сделана операция. Сейчас пациент находится в коме, его состояние по-прежнему тяжёлое. Пациент получил серьёзную черепно-мозговую травму, а также травму головного мозга. Кроме того, у пациента ушиб головного мозга и лицевого скелета, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Мужчина находится под пристальным наблюдением врачей.