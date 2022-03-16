Адвокат просил смягчить наказание, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске вынесли приговор обвиняемому в смерти Анастасии Чёрной Сегодня, 16 марта, состоялась апелляционное заседание суда ЗКО по делу Темирлана Амангалиева, осуждённого по части 3 статьи 106 УК РК " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Он обвинён в смерти Анастасии Чёрной, суд первой инстанции назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в учреждении уголовной-исполнительной системы средней безопасности. Однако адвокат обвиняемого написал апелляционную жалобу и просил суд переквалифицировать статью на 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Между тем мама погибшей Светлана Лобанова написала возращение на апелляционную жалобу. Апелляционная коллегия суда ЗКО оставила приговор без изменений. 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от посёлка Ветелки был обнаружен труп Анастасии. 25 января началось главное судебное разбирательство, где стали известные ужасающие подробности произошедшего. Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки. На следующем судебном процессе эксперт исключил смерть Анастасии Чёрной от удушения. На прениях сторон, прокурор запросила для обвиняемого лишение свободы сроком на 8 лет, а его адвокат просил суд переквалифицировать статью на 104 УК РК и освободить в зале суда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.