По данным «Западно-Казахстанской РЭК», 16 марта произошло аварийное отключение электроэнергии частично в посёлке Деркул. Без электроэнергии остаются 13 699 абонентов. На место выехала бригада и проводит ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии на предприятии не уточнили.