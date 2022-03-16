Преступник хладнокровно выстрелил в мужчин с близкого расстояния, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На видео попал момент, как мужчина расстрелял троих в Атырау Скриншот с видео Трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22:00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненном, который получил ранение в голову и находится в коме. Позже стало известно, что полицейские обнаружили ещё одно тело мужчины.

yP34RIbWzTc

