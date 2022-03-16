- Планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. Запланирована массовая посадка деревьев, - анонсировали в пресс-службе акимата Алматы.

В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланирована массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зелёных зонах.

В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.

В Ауэзовском районе – на западном берегу озера Сайран.

В Бостандыкском районе – по разделительной полосе проспекта Абая.

В Жетысуском районе – в парке Гулдер.

В Медеуском районе – улица Речка Казачка за ЖК «Восточка».

В Наурызбайском районе – на прилегающей территории ГКБ №7 и по пробиваемому проспекту Абая.

В Турксибском районе – в логах по улицам Петрозаводская и Майлина.

Городские власти приглашают алматинцев на субботник, который пройдёт с 9 до 12 часов 19 марта.Руководителей организаций всех форм собственности, в том числе ОСИ, КСК просят обеспечить участников субботника инструментами, перчатками, мешками для сбора мусора на прилегающей территории и во дворах.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.