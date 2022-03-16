– 21 участник и инвалид ВОВ получит по одному миллиону тенге, три человека из категории жителей блокадного Ленинграда получат по 120 тысяч тенге, семи узникам фашистских концлагерей положено по 120 тысяч. Трём людям вольнонаемного состава Советской Армии - по 120 тысяч тенге. Супруги умерших инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, которые не вступили в повторный брак - 283 человека, им положено единовременное пособие в размере 30 тысяч тенге, — сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ по ЗКО, единовременное пособие ко Дню Победы будет выплачено четырём тысячам человек. Общая сумма выплат составляет 138 миллионов тенге.Кроме этого, в нашей области проживают 3 560 тружеников тыла, им будет выплачено единовременное пособие в 30 тысяч тенге. Выплаты начнут начислять во второй декаде апреля на действующие счёта граждан.