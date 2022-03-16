Приложение будет называться «Россграм», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Instagram вернёт хронологическую ленту в 2022 году Изображение с сайта Pixabay На сайте будущей социальной сети сообщили, что запуск аналога Instagram ожидается 28 марта. Правда первыми пользователями смогут стать только блогеры и спонсоры приложения. Остальные желающие получат доступ к приложению уже в апреле. Автор проекта - бизнесмен Александр Зобов, утверждающий, что он сокурсник создателя «ВКонтакте» и Telegram - Павла Дурова. Сооснователем указан предприниматель Кирилл Филимонов. Напомним, 14 марта Instagram заблокировали в России на фоне ситуации вокруг Украины. Пользователи РФ сообщают, что следом началась и блокировка VPN сервисов, которые люди использовали для входа в социальную сеть. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.