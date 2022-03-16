В Казгидромете предупреждают, что 17 марта на юге ЗКО ожидается гололёд, на юго-западе - туман, на севере и востоке - низовая метель. Из-за сильной метели закрыли трассу Уральск - Саратов Фото из архива "МГ" С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, ветра, туман, гололёд и низовая метель.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -2..-4, ночью похолодает до -10..-12. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер восточный до 16 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
