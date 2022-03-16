Ещё один способ отказаться от сладкого — физическая активность. Ходьба быстрыми шагами, короткая пробежка или танцы под любимую музыку поможет победить желание съесть что-нибудь с сахаром. И помните, чем больше вы потребляете сахар, тем больше его хочется. Сейчас мы говорим не только о сахаре в чистом виде. Это касается всей продукции, которая готовится с его добавлением: пирожные, торты, конфеты, булочки, сладкие напитки.

Внимательно изучайте состав продуктов, которые покупаете в супермаркетах. Не кладите в корзину очередной батончик или коробку со сладостями. Спустя время вкусовые рецепторы привыкнут к вашим новым привычкам и изменят предпочтения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото с сайта Pixabay.com Сахар называют «сладкой смертью», о его вреде написано немало материалов и проведено множество исследований. Избыточное количество сахара может развить диабет, ожирение и другие проблемы в организме. Есть два вида этого продукта: тростниковый и свекольный. По калорийности они идентичны, но по степени очистки и производству лучше выбрать тростниковый. Злоупотреблять им также не рекомендуется. Не стоит включать сахар в рацион детям до трех лет. Для детей старше этого возраста рекомендуемое количество потребляемого сахара — до 20 граммов в день. Британский диетолог Дэвид Сташ рассказал о нескольких способах, которые помогут обойтись без сахара. Об этом опубликовано на страницах издания The Sun. Специалист говорит, что часто бывает так, что наш организм выдает жажду за желание съесть что-нибудь сладкое. Он порекомендовал в таких случаях выпить воды.