наполняем кастрюлю холодной водой,

отправляем в нее яйца и добавляем несколько щепоток соли,

доводим воду до кипения, убавляем газовую плиту на минимальный уровень, варим яйца пять минут,

оставляем яйца ещё на 3-5 минут и перекладываем в кастрюлю с холодной водой. Добавляем одну ложку белого уксуса,

через 15 минут можно доставать яйца и очищать, скорлупа будет слетать сама.

Фото с сайта pexels.com После варки не всегда легко сходит скорлупа. Для того, чтобы она буквально слетала сама с яйца, необходимо добавлять при варке всего лишь один ингредиент. К тому же, он сделает нежным желток и более мягким белок. Итак, варим яйца по этой схеме и у вас всё получится: