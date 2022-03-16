Наверняка, многие варят яйца традиционным способом: налил воды в ковш, довёл ее до кипения, добавил щепотку соли, опустил яйца, а через 3-7 минут вынул и отправил в ёмкость с холодной водой.  (без названия) Фото с сайта pexels.com После варки не всегда легко сходит скорлупа. Для того, чтобы она буквально слетала сама с яйца, необходимо добавлять при варке всего лишь один ингредиент. К тому же, он сделает нежным желток и более мягким белок. Итак, варим яйца по этой схеме и у вас всё получится:
  • наполняем кастрюлю холодной водой,
  • отправляем в нее яйца и добавляем несколько щепоток соли,
  • доводим воду до кипения, убавляем газовую плиту на минимальный уровень, варим яйца пять минут,
  • оставляем яйца ещё на 3-5 минут и перекладываем в кастрюлю с холодной водой. Добавляем одну ложку белого уксуса,
  • через 15 минут можно доставать яйца и очищать, скорлупа будет слетать сама.
