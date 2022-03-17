Глава Минцифры наблюдал за работой операторов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Министр пришёл в ЦОН в качестве тайного посетителя Скриншот с видео Bagdat Mussin/Instagram Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин посетил один из столичных ЦОНов в качестве тайного посетителя. Видео с места он опубликовал в Instagram-stories.
- Сижу в ЦОНе, наблюдаю как тайный покупатель. Наблюдаю за работой операторов и очередью. Операторы что-то обсуждают, пока стоит очередь. Рядом ребята удивляются, что быстро получили справку, - говорится в подписи на видео.
В ноябре прошлого года Мусин посетил спецЦОН вместе с тайным посетителем, чтобы получить водительские права без сдачи экзаменов. После он сообщил, что во всех спецЦОНах внедрят специальную систему биометрической идентификации при сдаче теоретического экзамена на права. К слову, она уже работает в Уральске.