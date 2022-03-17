Попытку вывоза валюты пресекли в аэропорту Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотни тысяч долларов пытались вывезти из Казахстана в сумке с двойным дном Фото: КНБ РК В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что 15 марта пограничники в международном аэропорту Алматы пресекли попытку вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном.
- С 25 января 2022 года по настоящее время пограничной службой КНБ предотвращён вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге, - отметили в пресс-службе ведомства.
Указом президента запрещен вывоз наличной иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов.