Сильнее всего рост цен ощутили жители Туркестанской, Костанайской и Атырауской областей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На западе Казахстана резко подорожал сахар Аналитики Energyprom отметили, что в феврале этого года килограмм сахара продавался в среднем за 296 тенге - сразу на 14,7% больше, чем годом ранее. Дороже всего сахар стоил в Атырау (337 тенге за килограмм), Нур-Султане (319 тенге) и Туркестане (317 тенге). Самые низкие цены - в Таразе (248 тенге), Алматы (273 тенге) и Талдыкоргане (275 тенге). Стоит отметить, что в прошлом году местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар на 42,1%, а доля импорта сократилась до 57,9%. В страну завезли 308,5 тысяч тонн сахара.
- Зависимость рынка сахара в Казахстане от импорта переменчива. В период 2012–2021 годов импортёры перекрывали спрос на 20%-75%. Наибольшая доля импорта зафиксирована в 2020 году, наименьшая - в 2016 году. Производство сахара в Казахстане и уровень самообеспеченности нашего рынка нестабильны, а импортозависимые сегменты всегда остаются «узким местом» любой экономики, - отмечают аналитики.
В прошлом году в Казахстане завезли 506,9 тысяч тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы на сумму 267,3 млн долларов. Основной объём импорта пришёлся на Россию - 275,9 тысяч тонн (то есть почти 55% импорта в секторе). В ряде городов Казахстана во второй неделе марта подорожал сахар. Председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Казахстана отметил, что на рынке произошёл ажиотаж - спрос родил предложение. По его словам, местные исполнительные органы и агентство по защите и развитию конкуренции будут выявлять обоснованность этого роста. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.