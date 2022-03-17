- Зависимость рынка сахара в Казахстане от импорта переменчива. В период 2012–2021 годов импортёры перекрывали спрос на 20%-75%. Наибольшая доля импорта зафиксирована в 2020 году, наименьшая - в 2016 году. Производство сахара в Казахстане и уровень самообеспеченности нашего рынка нестабильны, а импортозависимые сегменты всегда остаются «узким местом» любой экономики, - отмечают аналитики.В прошлом году в Казахстане завезли 506,9 тысяч тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы на сумму 267,3 млн долларов. Основной объём импорта пришёлся на Россию - 275,9 тысяч тонн (то есть почти 55% импорта в секторе). В ряде городов Казахстана во второй неделе марта подорожал сахар. Председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Казахстана отметил, что на рынке произошёл ажиотаж - спрос родил предложение. По его словам, местные исполнительные органы и агентство по защите и развитию конкуренции будут выявлять обоснованность этого роста. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
