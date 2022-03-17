Фото из архива "МГ"

Зимнее содержание дорог Уральска обсудили на заседании городской комиссии партийного контроля в Amanat (ранее Nur Otan). Руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что для эффективной уборки городских улиц территория Уральска разделена на пять секторов. С обслуживающим предприятием ТОО «Жайык таза кала» заключили договор на три года, оно обслуживает четыре участка. Пятый участок - территорию посёлка Желаево чистит алматинская компания ТОО «Гранд Азия».

– На три года на содержание городских дорог, мостов и путепроводов выделено 4,9 миллиарда тенге. Протяжённость городских улиц составляет 615 километров, 386 километров из которых с асфальтобетонным покрытием, 286 километров - тротуары, площадь участков подлежащих очистке - 10 миллионов кубометров. В распоряжении ТОО «Жайык таза кала» имеется 167 единиц спецтехники. Ежегодно предприятие должно обновлять 10% своего автопарка. В этом году закуплено 30 тонн дизельного топливо, 14 тысяч тонн инертных материалов. Количество сотрудников - 750 человек, их заработная плата около 130 тысяч тенге. Снег с городских улиц вывозится на три специальных полигона, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

Спикер также отметил, что сейчас на содержание городских улиц из бюджета выделяются средства по показателям 2003 года. По словам Жандоса Дуйсенгалиева, с учётом протяжённости улиц, тротуаров, количества скверов, нормативов, МРП и других показателей на ежегодное содержание городских улиц должно выделяться 8,4 миллиарда тенге без НДС, с НДС - 9,4 миллиарда тенге.

– Такая сумма нам нужна, чтобы работать по всем нормативам. Например, по нормативам летом в течение дня мы должны поливать водой один участок 15 раз, а мы поливаем два раза. В зимнее время после снегопада мы должны до асфальта чистить улицы, для этого техника должна пройтись по одному участку 4-5 раз. Конечно, я могу выдать предписание ТОО «Жайык таза кала» и вся техника будет работать весь день лишь на одном участке, а потом мне предъявят акт выполненных работ с баснословными деньгами, которых у нас нет. Поэтому нам приходится довольствоваться тем, что есть. А выделяется нам всего 1,5 миллиарда тенге на год, отсюда и замечания со стороны горожан, - говорит Жандос Дуйсенгалиев.