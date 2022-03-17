По сравнению с утренними торгами 16 марта, национальная валюта к доллару укрепилась на 2.42 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 508.94 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 511-513 тенге, покупают по 508-510 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.