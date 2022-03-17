Фото предоставлено ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 16 марта в 14:12 часов на пульт спасателей поступило сообщение о том, что на дереве возле дома по улице Кошкарбаева уже два дня сидит кошка и не может спуститься. Спасателей вызвала хозяйка животного. При помощи лестницы сотрудники ДЧС спустили кошку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.