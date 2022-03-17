- Аэропорты непосредственно сами, либо через аффилированных с ними поставщиков осуществляя реализацию авиакеросина ограничивают доступ на рынок независимых поставщиков. Основную часть или более 72% авиационного топлива в Казахстане реализуют две компании в лице ТОО Petrosun с долей в 54% и АО «КазМунайГаз» с долей в 18%. Доли основных покупателей Petrosun составляют Air Astana, 45%, аэропорт Нур-Султан Назарбаев, Scat, ТОО «Винес трейдинг» (оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами), международный аэропорт Алматы, Qazaq air. Следует отметить, что 100% объёма авиатоплива у АО «КМГ» приобретает АО «КазМунайГаз Аэро», - объяснил Серик Жумангарин.Для примера, в крупных российских аэропортах присутствуют дочерние структуры вертикально-интегрированных нефтяных компаний, использующих инфраструктуру аэропортов для заправки как воздушных судов отечественных авиакомпаний, так и зарубежных транзитных перевозчиков.
- Данная структура владеет достаточным ресурсом авиатоплива для приоритетной заправки судов отечественных авиаперевозчиков, а для заправки судов зарубежных авиакомпаний может осуществлять импорт авиатоплива. В этой связи, предлагается установить запрет на реализацию авиакеросина аэропортами, а также иными лицами, не являющимися держателями инфраструктуры на территории аэропортов, - заключил Жумангарин.О нехватке авиатоплива аэропорт столицы и две авиакомпаний заявляли в октябре прошлого года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.