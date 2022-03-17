Иллюстративное фото из архива "МГ"

По информации пресс-службы акима города, 21 и 22 марта в городе пройдут 16 различных мероприятий.

21 марта празднование Наурыза пройдёт в посёлках Серебряково, Зачаганск, Деркул, Желаево. 22 марта - в посёлке Круглоозерное, а также в разных частях города.

Главная праздничная программа «Берекелі Әз-Наурыз» пройдёт 22 марта в 11:00 на площади Первого президента, напротив Дворца культуры «Атамекен». Там будут установлены 16 юрт, в каждом из которых горожанам будут демонстрировать национальные обычаи и традиции. Власти также организуют выставку национального прикладного искусства, национальных блюд. Желающие могут принять участие в национальных играх.

Завершится празднование гала-концертом, на котором будут выступать местные артисты.

Кроме этого, праздничные мероприятия пройдут 22 марта в 11:00 напротив театра имени Островского, на площади имени Чапаева в районе железнодорожного вокзала, в сквере «Здоровья» в районе Мясокомбината.

