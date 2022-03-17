– Утверждён план мероприятий по повышению доходов граждан. Ряд из них направлены на содействие занятости, создание новых рабочих мест, повышение квалификации трудовых ресурсов и защиту внутреннего рынка труда с заменой иностранной рабочей силы местными кадрами. Реализуя данные меры, до 2025 года мы планируем снизить уровень безработицы на 4,7% и создать порядка 30 тысяч новых качественных рабочих мест. Также в 2022 году планируется обеспечить мерами занятости более 20 тысяч безработных граждан. В частности, планируется направить 2 500 человек на оплачиваемые общественные работы, 1 300 человек - на молодёжную практику, 775 человек - на социальные рабочие места и 134 представителя молодёжи - на проект «Первое рабочее место». Анализируя итоги прошлых годов, мы ставим перед собой цель на этот год обеспечить постоянной работой более 13 тысяч безработных, - отметил Исатай Мынбаев.

– Такая мера позволит молодым выпускникам сформировать свой первый трудовой опыт и добиться приемлемого успеха, повысив квалификацию. Из года в год мы сокращаем выдачу разрешений на трудоустройство иностранных граждан в целях защиты внутреннего рынка труда путём замены иностранной рабочей силы местными кадрами. То есть в 2019 году было выдано порядка 1 400 разрешений, а в 2021 году выдано всего 951 разрешений. Эта ситуация также способствует трудоустройству граждан, - рассказал Исатай Мынбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ по ЗКО Исатай Мынбаев рассказал, что в области проживают 338 тысяч экономически активных людей. Из них 321 тысяча – занятые и 16 тысяч – безработные граждане.Кроме того, гражданам, желающим открыть своё дело, предоставят более 1 200 безвозвратных грантов. Стоит отметить, что с этого года увеличена продолжительность молодёжной практики с шести до 12 месяцев и заработная плата с 25 до 30 МРП (60-90 тысяч тенге). Срок субсидирования проекта «Первое рабочее место» продлён с 12 до 18 месяцев, заработная плата увеличилась с 20 до 30 МРП.По словам спикера, в течение четырёх лет в области будет создано 22 тысячи новых рабочих мест, из них 14 тысяч постоянных, более семи тысяч - временных.